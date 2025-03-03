С размахом и гостеприимством. Как прошла "Сибирская Масленица" на Алтае

В этом году в фестивале приняла участие делегация бойцов СВО "Сибирская Масленица" - 2025 / Фото: Всеволод Клещев, Евгений Петров 37 000 гостей посетили фестиваль "Сибирская Масленица", который прошел 1 марта в Алтайском крае.
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