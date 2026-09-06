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Canadian skyrunner disappears during training run for Matterhorn event

Canadian skyrunner Kalie McCrystal, 38, has gone missing during training for an attempt to ascend and descend the 14,692 foot Matterhorn.

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