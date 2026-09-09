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Раздел участка после снижения кадастровой стоимости: что сохраняется от выигранного спора

Раздел участка может прекратить применение кадастровой стоимости, установленной судом. Но что происходит с доказательствами из прежнего дела? Разбираю пределы переноса судебного результата, значение отчёта и экспертизы, а также различие между рыночной оценкой и исправлением ошибки.

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