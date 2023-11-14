"Плесень и невыносимая вонь". В Рубцовске десятки домов остались без УК накануне зимы

Рубцовчане массово жалуются на затопленные канализационными стоками подвалы, плесень в квартирах и разрушающийся фундамент В Рубцовске сотни жителей многоквартирных домов, расположенных в центральной части города, уже несколько месяцев пытаются привлечь внимание общественности к условиям, в которых они живут.