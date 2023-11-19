Гороскопы на 19 ноября 2023 года: резко улучшатся отношения у этих трех знаков зодиака Скорость и дружба Скорость движет нашей рукой, и, по сути, для трех знаков зодиака это означает, что, когда дело доходит до нашей хорошей дружбы, мы хотим… Три знака зодиака, дружба с которыми улучшается .
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