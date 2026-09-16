«Лада» подписала пробный контракт с Сафиным

« Лада » заключила пробный контракт с нападающим Остапом Сафиным . В сезоне-2025/26 форвард провел 6 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Адмирал» и « Шанхай », не набрав очков.
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