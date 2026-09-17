Яйца резко подорожали в Воронежской области за неделю

Яйца стали самым заметно подорожавшим продуктом в Воронежской области за неделю. С 7 по 14 сентября стоимость десятка в среднем выросла на 6,05% — с 79,19 до 83,63 рубля.
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