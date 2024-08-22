Подруга, муж и его любовницы: Елена Лядова, Софья Эрнст и Александр Цыпкин

21 августа в московском кинотеатре «Художественный» состоялся закрытый показ второго сезона сериала Okko по сценарию Александра Цыпкина «Что делать женщине, если…» с Еленой Лядовой, Агриппиной Стекловой, Гошей Куценко и Игорем Верником в главных ролях.
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