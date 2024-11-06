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Из-за снега Екатеринбург оказался парализован девятибалльными пробками

Из-за снега Екатеринбург оказался парализован девятибалльными пробками

Движение было затруднено практически повсеместно. На карте работы коммунальной техники, размещенной на официальном портале городской администрации, видно, что для расчистки дорог задействовано свыше 20 единиц спецтехники.

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