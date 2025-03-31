Собаки объедают наркоманов!

БлокнотРУ Нередки случаи, когда собака сначала подбирает что-то на улице во время прогулки, а спустя пару часов владельцы находят ее в странном состоянии: дезориентированной, со спутанностью сознания, манежными движениями, попытками укусить себя и всех вокруг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Впервые в истории СВО: Охота на генералов. "Искандеры" уничтожили пять штабов. Ликвидированы командующие фронтом, СБУ и офицеры НАТО. Вскрыт некролог
- Американская разведка раскрыла все секреты России
- «Сабир рассчитывал на удачу»: мигрант, избивший 14-летнего вратаря ФК «Родина», вернулся в Россию. Тут его ждал сюрприз
Свежие комментарии