«Научный потенциал должен работать на опережение»: итоги 35 лет работы АН РТ

Академия наук Татарстана на этой неделе отмечает 35-летие. За эти годы она укрепила международные связи, внесла большой вклад в развитие научного потенциала республики и сохранение татарской культуры.
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