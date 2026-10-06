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Татар-информ

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«Научный потенциал должен работать на опережение»: итоги 35 лет работы АН РТ

«Научный потенциал должен работать на опережение»: итоги 35 лет работы АН РТ

Академия наук Татарстана на этой неделе отмечает 35-летие. За эти годы она укрепила международные связи, внесла большой вклад в развитие научного потенциала республики и сохранение татарской культуры.

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