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Жорди Фернандес: «Егор Дёмин был хорош. Он стал сильнее и комфортно чувствует себя в проходах в «краску»

Егор Дёмин провел первый предсезонный матч против « Шарлотт » (124:90). Россиянин набрал 6 очков, 5 передач при 2 потерях и 1 подбор за 18,4 минуты, реализовав 0 из 2 двухочковых и 2 из 3 дальних бросков.

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