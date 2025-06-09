В Москве пройдет благоустройство возле трех станций метро

Заместитель сэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков сообщил, что специалистами Комплекса городского хозяйства в этом году будет благоустроена территория возле трех станций Московского метрополитена, а именно у «Достоевской», «Университета Дружбы Народов» и «Корниловской».