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Захарова в ответ на слова Макрона, что Франция никогда не желала разгрома России, указала, что НАТО хочет поражения РФ на Украине

Захарова в ответ на слова Макрона, что Франция никогда не желала разгрома России, указала, что НАТО хочет поражения РФ на Украине

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, отвечая на заявление президента Эммануэля Макрона о том, что Франция никогда не желала разгрома РФ, указала, что Североатлантический альянс, в котором состоит Париж, хочет поражения Москвы на Украине.

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