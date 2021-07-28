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Евгений Бабурин: «Будет очень хорошо, если внимание к баскетболу 3х3 возрастет»

Защитник «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин надеется, что успех мужской и женской сборных России по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в Токио приведет к росту популярности этого вида спорта в стране.

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