📦 В Крыму собрали три тонны гумпомощи для Херсонской области Межконфессиональный совет передал гуманитарную помощь в Спецгумцентр Херсонской области.
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📦 В Крыму собрали три тонны гумпомощи для Херсонской области Межконфессиональный совет передал гуманитарную помощь в Спецгумцентр Херсонской области.