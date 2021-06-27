Стив Хэнкс (Steve Hanks) - художник-акварелист. Часть 1

ИскусствоКультураСтив Хэнкс (Steve Hanks) - художник-акварелист. Часть 1 Стив Хэнкс (Steve Hanks) — один из известнейших художников, работающих в технике акварель.Вернуться к статье95НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ЕвстафьевДумаю, что это технология: фотография, распечатка и раскраска.Макс КолосковНавряд ли! Зачем так мучиться если фотошоп и принтер WaterColorBot могут творить чудеса но он за долго этих технологий начал творитьВалерий ЕвстафьевЭто - важный аргумент. Спасибо. Но явно чувствуется работа по фотографии.НСНина СинельниковаПравильный художник, хоть и американец. Наверное, потому,что не молодойНаталия Кузнецова (Мунштукова)Хочется смотреть и пересматривать...Юлия УхановаПриятные работы. Очень естественныеВВадимСпасибоЕлена ЛитвиноваГлазам было приятно :-). Спасибо.Сергей СамойловЭто не талант а,Талантище!!! Глаза просто устают от той красоты, которая льётся от его картин! Невероятно!!!Комментировать
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