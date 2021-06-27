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Стив Хэнкс (Steve Hanks) - художник-акварелист. Часть 1

Стив Хэнкс (Steve Hanks) - художник-акварелист. Часть 1

Стив Хэнкс (Steve Hanks) — один из известнейших художников, работающих в технике акварель.

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Валерий Евстафьев
Думаю, что это технология: фотография, распечатка и раскраска.
Макс Колосков
Навряд ли! Зачем так мучиться если фотошоп и принтер WaterColorBot могут творить чудеса но он за долго этих технологий начал творить
Валерий Евстафьев
Это - важный аргумент. Спасибо. Но явно чувствуется работа по фотографии.
Нина Синельникова
Правильный художник, хоть и американец. Наверное, потому,что не молодой
Наталия Кузнецова (Мунштукова)
Хочется смотреть и пересматривать...
Юлия Уханова
Приятные работы. Очень естественные
Вадим
Спасибо
Елена Литвинова
Глазам было приятно :-). Спасибо.
Сергей Самойлов
Это не талант а,Талантище!!! Глаза просто устают от той красоты, которая льётся от его картин! Невероятно!!!

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