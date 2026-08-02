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Царьград

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Синхронист Захар Трофимов стремится встретиться с Матвеем Сафоновым

Синхронист Захар Трофимов стремится встретиться с Матвеем Сафоновым

Синхронист Захар Трофимов рассказал о своем желании встретиться с Матвеем Сафоновым в Париже. Они оба участвовали в чемпионате Европы: Трофимов завоевал бронзу вместе с Алиной Румянцевой, несмотря на технические проблемы с заявкой.

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