Разработчики Euro Truck Simulator 2 выпустили новый эпизод SCS On The Road

Разработчики Euro Truck Simulator 2 выпустили новый эпизод SCS On The RoadКоманда Euro Truck Simulator 2 представила новый эпизод из серии SCS On The Road, съемки которого проходили в чешском городе Мохелнице и словацком городе Бочовце.
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