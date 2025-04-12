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Цены на кофе вернутся к разумному уровню: чего ждать потребителям и рынку во второй половине 2025 года

Цены на кофе вернутся к разумному уровню: чего ждать потребителям и рынку во второй половине 2025 года

Цены на кофе вернутся к разумному уровню: чего ждать потребителям и рынку во второй половине 2025 года Ирина ВальковаКофе — не просто напиток, а утренний ритуал, культурный код и один из важнейших сегментов потребительского рынка.

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