Банк России на втором заседании подряд решил оставить ключевую ставку на уровне 14%. Несмотря на то, что проект бюджета на ближайшую трехлетку вписался в ожидания ЦБ, в экономике оживает спрос и сохраняется ряд проинфляционных факторов, что требует осторожности от регулятора .