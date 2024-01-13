Руководители подразделений центрального аппарата МВД России продолжают участвовать в акции «Елка желаний»

Представители МВД России продолжают участвовать в акции «Елка желаний». Вслед за Министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации Владимиром Колокольцевым и его заместителями бумажные шары с желаниями детей сняли с новогодней ели руководители подразделений центрального аппарата МВД России.