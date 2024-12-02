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Картина дня. Финансы

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Журналистка Панченко раскрыла циничное отношение администрации Байдена к украинцам

Журналистка Панченко раскрыла циничное отношение администрации Байдена к украинцам

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривает призыв США к Украине снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет как прямой приказ администрации Байдена, заявила украинская журналистка Диана Панченко.

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Комментарии
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Eduard
Украина не Штат США,а значит и приказыватт не имеют право.Другое дело,чтр Президент Украины Зеленский давнр самозванец и взяточник!
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16 час.
Eduard
До скакались придурки,скоро на Украине младенцы и старики останутся.Для них главное в &quot;печеньки&quot; верить от Запада!
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16 час.
Eduard
В Конституции Украины указано,что они &quot;рабы&quot;?.Только рабам можно указыватт причем посторонним!
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16 час.

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