Журналистка Панченко раскрыла циничное отношение администрации Байдена к украинцам

Eduard Украина не Штат США,а значит и приказыватт не имеют право.Другое дело,чтр Президент Украины Зеленский давнр самозванец и взяточник!

Eduard До скакались придурки,скоро на Украине младенцы и старики останутся.Для них главное в "печеньки" верить от Запада!