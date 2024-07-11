НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

91 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    А о чем Путину говорить со стариком, страдающим деменцией, который сам даже  найти дорогу до туалета в Белом Доме не ...Байден заявил, чт...
  • Misha Glusch
    👍Стало известно, ч...
  • Валентин Щербаков
    Очередные подпевалы этому лживому зажравшемуся хорьку......Выборы-2024: расш...

Матвиенко: БРИКС обладает колоссальным потенциалом и уверенно утверждается в качестве одного из столпов современного миропорядка

Матвиенко: БРИКС обладает колоссальным потенциалом и уверенно утверждается в качестве одного из столпов современного миропорядка

В форуме принимают участие делегации из Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и ЮАР Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко открыла пленарное заседание Х Парламентского форума БРИКС, который проходит в Петербурге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх