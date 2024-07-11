Матвиенко: БРИКС обладает колоссальным потенциалом и уверенно утверждается в качестве одного из столпов современного миропорядка

В форуме принимают участие делегации из Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и ЮАР Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко открыла пленарное заседание Х Парламентского форума БРИКС, который проходит в Петербурге.
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