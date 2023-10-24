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Сыгран третий тур международного шахматного турнира в Нидерландах

Сыгран третий тур международного шахматного турнира в Нидерландах

Единоличным лидером на международном шахматном турнире в Хогевене (Нидерланды) стал Ритвик Кришнан после третьего тура 23 октября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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