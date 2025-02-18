В состав нужно включить и другие страны БРИКС+ ООН могла бы включить в состав миротворческой миссии на Украине военных из государств, входящих в состав БРИКС+, в том числе из Индии, сообщает немецкая газета TAZ.
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