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Петербургский дневник

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TAZ: на Украине нужно развернуть миротворческую миссию ООН с военными из Индии

TAZ: на Украине нужно развернуть миротворческую миссию ООН с военными из Индии

В состав нужно включить и другие страны БРИКС+ ООН могла бы включить в состав миротворческой миссии на Украине военных из государств, входящих в состав БРИКС+, в том числе из Индии, сообщает немецкая газета TAZ.

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