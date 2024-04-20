Зачем добавлять соду в мясной фарш для жарки котлет: что при этом происходит

Котлеты получатся необычайно сочными и нежными, если в фарш добавить немного пищевой соды.Как правильно добавлять в котлетный фарш соду, рассказывает эксперт сетевого издания «Белновости» в области кулинарии, повар, пекарь четвертого разряда Юлия Архипова.