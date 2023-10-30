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Экс-полковник Кивлюк сообщил, что продвижение ВСУ замедлилось на трех участках

Экс-полковник Кивлюк сообщил, что продвижение ВСУ замедлилось на трех участках

Контрнаступление Украины сейчас замедлилось в направлении Азовского моря, а также на Авдеевском и Купянском направлениях, считает украинский полковник в отставке из аналитического "Центра оборонных стратегий" Сергей Кивлюк.

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