Экс-полковник Кивлюк сообщил, что продвижение ВСУ замедлилось на трех участках

Контрнаступление Украины сейчас замедлилось в направлении Азовского моря, а также на Авдеевском и Купянском направлениях, считает украинский полковник в отставке из аналитического "Центра оборонных стратегий" Сергей Кивлюк.
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