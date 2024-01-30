Республика Молдова подпишет заявление о присоединении к Единой зоне европлатежей

Республика Молдова завтра подпишет заявление о присоединении к Единой зоне европлатежей (SEPA), что является мероприятием государственной важности в контексте вступления нашей страны в ЕС, говорится в пресс-релизе Национального банка Молдовы.
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