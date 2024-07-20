Зачем в Госдуме предложили вооружить депутатов?

Член Госдумы Останина выступила против ношения оружия депутатамиДепутат Роман Худяков на заседании Государственной думы РФВладимир Федоренко/РИА Новости Депутат Султан Хамзаев предложил дать депутатам право на боевое огнестрельное оружие.
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