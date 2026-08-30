В России появились дворники из Африки

Как проходит эксперимент и нужно ли его распространить на всю страну?Дворник Мустафа объяснил, почему сенегальцы не сбегут из России зимойНАЧАЛЬСТВО СЧИТАЕТ: РАБОТАТЬ НЕКОМУПридумали в Оренбурге - как расслабить нас, русских.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пчелы против меда...
- ВС Имущество Дудя* к...
- Самое тяжёлое мор...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым