В старых советских монетах есть золото. Химик провел подробный опыт и показал способ достать драгоценный металл из денег СССР.
Как добыть золото из монет времен СССР и сколько его там
Комментарии
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Александр
Сомнительные данные. На монетах,содержавших драгметаллы выбивалась соответствующая надпись.На рублях и полтинниках начала 20-х.
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15 час.
Юрий кокин
Когда я собирал монеты, у меня этого хламу набиралось килограммов 50. Это, судя по публикации, порядка300 граммов золота. В рублях сегодня это 1 200 000 рублей. Не думаю, что государство наше в отношении денег такое глупое, чтоб этого не знать.
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13 час.
Alexsandr Sushkov
Монеты 1922-29 годов. Едва ли в те времена было достаточно электроэнергии для электролитического рафинирования меди. И нужна ли монетам чистая медь. В меди всегда в качестве примесей содержится золото и серебро и не только.
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6 час.
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