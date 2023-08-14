Как добыть золото из монет времен СССР и сколько его там

Юрий кокин

Когда я собирал монеты, у меня этого хламу набиралось килограммов 50. Это, судя по публикации, порядка300 граммов золота. В рублях сегодня это 1 200 000 рублей. Не думаю, что государство наше в отношении денег такое глупое, чтоб этого не знать.