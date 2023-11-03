Запреты и важные дела в праздник Осенняя Казанская 4 ноября, о чем просить перед святым ликом Богородицы Алёна Юрьева4 ноября – день, наполненный святым значением и духовными традициями в православной России.
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