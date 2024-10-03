Виктор Бычков: После «Особенностей национальной охоты» до нас все хотели дотронуться, как до космонавтов

В сентябре актер Виктор Бычков отметил 70-летие. Для многих он так и остается егерем Кузьмичем из «Особенностей национальной охоты» Александра Рогожкина (в будущем году картине исполнится 30 лет) и других фильмов из этого цикла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии