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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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«Нелегал-2023». Из России депортировали 15 тысяч иностранцев

«Нелегал-2023». Из России депортировали 15 тысяч иностранцев

В России прошла операция «Нелегал-2023». МВД отчиталось о депортации около 15 тысяч человек. Ранее ведомство предложило запретить нелегальным мигрантам открывать счета и регистрировать браки, а министр внутренних дел Колокольцев призвал пристально следить за приезжими, представляющими «потенциальную угрозу для безопасности страны».

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Комментарии
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Татьяна Петрова
Что же так уподобляться бандеровцам и нацистам всех мастей? Судить людей по национальному признаку? А если они соблюдают все законы России, то за что их депортировать? А законы сейчас принимаются очень адекватные, и  выгонять из страны надо НАРУШАЮЩИХ их, в том числе и &quot;чистокровных&quot; русских, если они этого заслуживают.  А за разжигание межнациональной вражды у нас есть  Статья 282. &quot;Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства&quot; .  Вы готовы к депортации, как нарушающий УК РФ?
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22 час.
Модест
Я своими глазами видел в начале 90-х в Средней Азии плакаты &quot;Русские! Не уезжайте, нам нужны рабы!&quot; Бежал оттуда с семьёй и двумя чемоданами так, что пятки в задницу влипали. Вот тогда бы кто-то меня про 282-ую спросил. Я бы ответил. И тогда ещё это были &quot;советские&quot; среднеазиаты.
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21 час.
Татьяна Петрова
Правильно сделали, что уехали. У нас в 90-х тоже много всякого творилось, что и вспоминать не хочется. Но теперь не стоит копировать и разжигать всё то плохое, что разъединило наши страны и народы.  Учить надо соблюдать НАШИ законы и своих и приезжих.  Кстати, мои сваты (родня зятя) тоже в 90-х из Казахстана приехала, один за одним несколько семей у нас обосновались. Очень даже приличные люди, все достойно влились в российскую жизнь.  Не все  мигранты преступники. Особо борзых нужно удалять обязательно, а от остальных требовать строго соблюдения российских законов. И ещё строже относится к тем нашим служащим и силовикам, которые покрывают нелегальную миграцию.  Национальность здесь не при чём.
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21 час.

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