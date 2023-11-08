В России прошла операция «Нелегал-2023». МВД отчиталось о депортации около 15 тысяч человек. Ранее ведомство предложило запретить нелегальным мигрантам открывать счета и регистрировать браки, а министр внутренних дел Колокольцев призвал пристально следить за приезжими, представляющими «потенциальную угрозу для безопасности страны».
«Нелегал-2023». Из России депортировали 15 тысяч иностранцев
Комментарии
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Татьяна Петрова
Что же так уподобляться бандеровцам и нацистам всех мастей? Судить людей по национальному признаку? А если они соблюдают все законы России, то за что их депортировать? А законы сейчас принимаются очень адекватные, и выгонять из страны надо НАРУШАЮЩИХ их, в том числе и "чистокровных" русских, если они этого заслуживают. А за разжигание межнациональной вражды у нас есть Статья 282. "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" . Вы готовы к депортации, как нарушающий УК РФ?
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22 час.
Модест
Я своими глазами видел в начале 90-х в Средней Азии плакаты "Русские! Не уезжайте, нам нужны рабы!" Бежал оттуда с семьёй и двумя чемоданами так, что пятки в задницу влипали. Вот тогда бы кто-то меня про 282-ую спросил. Я бы ответил. И тогда ещё это были "советские" среднеазиаты.
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21 час.
Татьяна Петрова
Правильно сделали, что уехали. У нас в 90-х тоже много всякого творилось, что и вспоминать не хочется. Но теперь не стоит копировать и разжигать всё то плохое, что разъединило наши страны и народы. Учить надо соблюдать НАШИ законы и своих и приезжих. Кстати, мои сваты (родня зятя) тоже в 90-х из Казахстана приехала, один за одним несколько семей у нас обосновались. Очень даже приличные люди, все достойно влились в российскую жизнь. Не все мигранты преступники. Особо борзых нужно удалять обязательно, а от остальных требовать строго соблюдения российских законов. И ещё строже относится к тем нашим служащим и силовикам, которые покрывают нелегальную миграцию. Национальность здесь не при чём.
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21 час.
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