«Нелегал-2023». Из России депортировали 15 тысяч иностранцев

Татьяна Петрова Что же так уподобляться бандеровцам и нацистам всех мастей? Судить людей по национальному признаку? А если они соблюдают все законы России, то за что их депортировать? А законы сейчас принимаются очень адекватные, и выгонять из страны надо НАРУШАЮЩИХ их, в том числе и "чистокровных" русских, если они этого заслуживают. А за разжигание межнациональной вражды у нас есть Статья 282. "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" . Вы готовы к депортации, как нарушающий УК РФ?

Модест Я своими глазами видел в начале 90-х в Средней Азии плакаты "Русские! Не уезжайте, нам нужны рабы!" Бежал оттуда с семьёй и двумя чемоданами так, что пятки в задницу влипали. Вот тогда бы кто-то меня про 282-ую спросил. Я бы ответил. И тогда ещё это были "советские" среднеазиаты.