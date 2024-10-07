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В Белгородской области за контракт для участия в СВО заплатят 3 млн рублей

В Белгородской области за контракт для участия в СВО заплатят 3 млн рублей

Выплаты для заключивших контракт с Минобороны в Белгородской области подняли с 7 октября.В Белгородской области с 7 октября по 31 декабря размер региональной выплаты при подписании контракта для участия в СВО составит 2,2 миллиона рублей.

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