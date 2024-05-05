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Многие пользуются болгаркой неправильно. Рассказываю 4 самых частых "мифа"

Многие пользуются болгаркой неправильно. Рассказываю 4 самых частых "мифа"

Болгарка есть почти у каждого дома, ведь инструмент сей, по сути, незаменим для многих видов работ. Однако далеко не все правильно её используют, и среди этих пользователей даже прочитать инструкцию могут далеко не все.

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