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Мировое обозрение

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Финляндия завершила строительство забора на границе с Россией за €356 млн, его содержание обойдётся ещё в миллионы евро — Yle

Финляндия завершила строительство забора на границе с Россией за €356 млн, его содержание обойдётся ещё в миллионы евро — Yle

Финляндия официально завершила строительство забора на границе с Россией. На возведение 200 километров ограждения ушло почти четыре года и около 356 миллионов евро, однако затраты на этом не заканчиваются: ежегодное содержание инфраструктуры обойдется бюджету страны еще примерно в полтора миллиона евро.

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