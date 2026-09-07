Финляндия завершила строительство забора на границе с Россией за €356 млн, его содержание обойдётся ещё в миллионы евро — Yle

Финляндия официально завершила строительство забора на границе с Россией. На возведение 200 километров ограждения ушло почти четыре года и около 356 миллионов евро, однако затраты на этом не заканчиваются: ежегодное содержание инфраструктуры обойдется бюджету страны еще примерно в полтора миллиона евро.
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