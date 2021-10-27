Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Lenkov
    Эта бабка, уверен, что даже по морде ни разу не получала, а еще берется угрожать ядерным оружием. Провальный подбор п...Эксперт о скандал...
  • Володя
    когда будут судить всю эту бендеровскую сволочь, надо назначить прокурором Поклонскую.Поклонская ёмко о...
  • Meerflieger
    А не подготовят, то что? Пальчиком погрозит? А даже если и подготовят, но не выполнят? Про знаменитые "майские указы"...Путин дал правите...

Представители Общественного совета проверили работу дежурной части ОМВД России по Мартыновскому району

Представители Общественного совета проверили работу дежурной части ОМВД России по Мартыновскому району

В целях укрепления доверия граждан к органам внутренних дел в рамках акции «Гражданский мониторинг» председатель Общественного совета при ОМВД России по Мартыновскому району Юрий Матвиенко посетил дежурную часть территориального органа… Показать полностью.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх