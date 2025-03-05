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В ТОС "Правобережье" отметили Международный женский день

В ТОС "Правобережье" отметили Международный женский день

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы Эльвира Капитонова поздравили жителей микрорайона Правобережье и активистов местной территориальной общины с Международным женским днём.

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