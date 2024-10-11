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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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GOG высмеял предупреждение Steam о покупке лицензии, а не игр, обещая, что куплен...

GOG высмеял предупреждение Steam о покупке лицензии, а не игр, обещая, что куплен...

GOG высмеял предупреждение Steam о покупке лицензии, а не игр, обещая, что купленные там игры “нельзя отобрать”Всего через несколько часов после того, как сообщилось о новом сообщении Steam, напоминающем пользователям, что при покупке игры они покупают только лицензию, цифровой магазин Good Old Games (GOG), известный своими играми без DRM, решил ответить… источник#Steam.

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