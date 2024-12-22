Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря: Подготовка к Новому году для каждого знака Зодиака Татьяна СергееваНеделя с 23 по 29 декабря будет насыщенной и динамичной — все знаки Зодиака активно займутся подготовкой к долгожданному Новому году.