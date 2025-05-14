Гарантии занятости ветеранов предлагают расширить

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» позднее в среду планирует внести на рассмотрение пакет законопроектов, предусматривающих обязательное квотирование рабочих мест для трудоустройства ветеранов боевых действий.
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