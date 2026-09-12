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«Почему «Локо» тоже не может обыграть «Зенит»? ЦСКА и «Родина» воспользовались шансами. Многое будет зависеть, сыграет ли Мостовой». Масалитин о матче в Петербурге

Валерий Масалитин допустил, что «Локомотив» победит в гостях «Зенит» в 8-м туре РПЛ . Матч пройдет сегодня в Санкт-Петербурге.

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