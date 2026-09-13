Пропавший в Брянске 13-летний подросток найден живым

В Брянске завершилась поисковая операция по розыску 13-летнего подростка, который пропал в субботу. По данным Следственного комитета Российской Федерации, мальчик найден живым, его состояние оценивается как нормальное.
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