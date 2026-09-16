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Ликсутов рассказал о наращивании выпуска смарт-карт в Москве

Ликсутов рассказал о наращивании выпуска смарт-карт в Москве

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщили, что столичный производитель смарт-карт нарастил мощности на 20 процентов в рамках инвестиционного проекта .

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