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Трамп начнет расследование в отношении Камалы Харрис

Трамп начнет расследование в отношении Камалы Харрис

Президент США Дональд Трамп потребовал начать расследование в отношении бывшего вице-президента и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис, обвинив ее штаб в «незаконных выплатах» знаменитостям.

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