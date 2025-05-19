Трамп начнет расследование в отношении Камалы Харрис

Президент США Дональд Трамп потребовал начать расследование в отношении бывшего вице-президента и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис, обвинив ее штаб в «незаконных выплатах» знаменитостям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии