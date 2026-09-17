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Газета.ру

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Туск: в четырех километрах от границы Польши была атакована украинская АЗС

Туск: в четырех километрах от границы Польши была атакована украинская АЗС

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о вероятной атаке беспилотником по автозаправочной станции (АЗС) в районе украинского населенного пункта Ягодин, который расположен в четырех километрах от польской границы.

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