Туск: в четырех километрах от границы Польши была атакована украинская АЗС

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о вероятной атаке беспилотником по автозаправочной станции (АЗС) в районе украинского населенного пункта Ягодин, который расположен в четырех километрах от польской границы.
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