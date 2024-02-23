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Трамп пообещал заняться делами политзаключенных режима Байдена

Трамп пообещал заняться делами политзаключенных режима Байдена

REUTERS/Sam Wolfe/File Photo Бывший американский президент Дональд Трамп пообещал создать рабочую группу, которая займется рассмотрением дел всех политических заключенных-жертв администрации нынешнего лидера США Джо Байдена.

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