Трамп пообещал заняться делами политзаключенных режима Байдена

REUTERS/Sam Wolfe/File Photo Бывший американский президент Дональд Трамп пообещал создать рабочую группу, которая займется рассмотрением дел всех политических заключенных-жертв администрации нынешнего лидера США Джо Байдена.
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