Лантратова: россияне сегодня выбирают будущее для своих детей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Голосуя на выборах сегодня, россияне выбирают будущее для своих детей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
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